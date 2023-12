Stivali per cani antiscivolo impermeabile per pioggia

Descrizione:

100% Nuovo di zecca e di Alta Qualità!

Come scegliere un formato?

Si prega di misurare il vostro cane piede. Il seguente è per riferimento solo 。

Formato 1: 0.5-1kg di cane.

Formato 2:1.5-2.5kg di cane

Formato 3:2.5-3.5kg di cane

Formato 4:3.5-5kg di cane

Formato 5:5-6.5kg di cane

Formato 6: circa 9kg

Formato 7: circa 11kg.

Caratteristica:

Questo set di 4 pcs pet stivali da neve mantiene i piedi asciutti di s ‘il cane, caldo e confortevole. Materiali leggeri, morbido, comodo

Cinghie In Velcro regolabili tenerli comodo e sicuro. Di lusso anti-slip suola in gomma

Materiale: panno Impermeabile, fondo in gomma, a scatto regolabile con velcro

Perfetto per tutti i giorni uso, vacanze, feste, eventi e le foto, Proteggere il vostro bambino a giocare felicemente, rimanere con lui/lei elegante e bello

Proteggere il vostro animale domestico quando si cammina sul pavimenti in legno, ponte e la spiaggia

Elastico, non facile da perdere

Evitare bagnato, isolati o evitare che i batteri, il vostro animale domestico sarà sentirsi a proprio agio

Specifica:

Materiale: Panno

Colore: Blu/Rosso/Nero

Formato: Come mostrato

Cornici E Articoli Da Esposizione Comprende:

4 pz/set

1 inch = 2.54cm o 1cm = 0.393 inch

*** Il colore può molto leggermente a causa della calibrazione del colore di ogni monitor specifico!

*** Si prega di prendere in considerazione le dimensioni effettive dato nella lista come le immagini sono generalmente ingrandite per mostrare i dettagli.