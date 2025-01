Stivali Invernali Donna Foderati e Impermeabili – Moda e Comfort nella Neve

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 29,49€

(as of Jan 09, 2025 04:00:31 UTC – Details)





Donna Stivali da Neve Scarpe Inverno Caldo Foderato Stivaletti Invernali Scarpe Moda

1.Le scarpe alla moda con il caldo design della fodera in pelliccia non solo possono mantenere i tuoi piedi caldi durante l’inverno gelido, ma anche senza perdere moda.

2.Facile da indossare,Queste Stivali da Neve sono adatte per inverni freddi, interni ed esterni. Puoi portare il cane con te per passeggiate, lavoro, feste, viaggi, attività all’aria aperta, vita quotidiana e occasioni di svago.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 27,1 x 19,2 x 9 cm; 420 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 6 settembre 2019

ASIN ‏ : ‎ B07XG5NQ2G

Numero modello articolo ‏ : ‎ BGL1846BE36-BIG

Categoria ‏ : ‎ Donna