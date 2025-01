Stivali Impermeabili Neri da Donna in Nylon Trapuntato per Neve e Pioggia

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Prezzo: 44,99€

(as of Jan 22, 2025 03:20:22 UTC – Details)





Descrizione prodotto

Progettato nel Regno Unito Migliaia di clienti soddisfatti Specialisti In Calzature Marchio incentrato sul cliente Sviluppo di prodotti guidati dall’innovazione Marchio con sede nel Regno

Stivali da neve invernali da donna Premium

Niente è meglio in una giornata fredda che avere piedi caldi e asciutti. Dopotutto, se i tuoi piedi sono comodi e caldi, anche il resto del tuo corpo rimarrà caldo. Questi stivali da neve hanno una suola impermeabile e una tomaia resistente, il che significa che possono resistere anche alle piogge più intense. Con un battistrada profondo e suole spesse ma flessibili, ti aiuteranno a mantenere la presa su sentieri scivolosi e passerelle. Non accontentarti di stivali da neve di scarsa qualità questo inverno: risparmierai denaro a lungo termine acquistando stivali di alta qualità oggi.

Interno termico completamente foderato in pelliccia sintetica Allacciatura rapida Realizzato con materiali resistenti di alta qualità Battistrada profondo con suola antiscivolo Suola impermeabile Finitura cucita a mano Tomaia trapuntata

Funzionale e alla moda

Niente è peggio degli stivali da neve che hanno un bell’aspetto ma non mantengono i piedi caldi e asciutti. Questi stivali da neve hanno un design alla moda e sono indossabili con una varietà di abiti e look. Tuttavia, sono anche caldi e robusti, durano per molti anni a venire e mantengono i piedi belli e asciutti. Non devi scegliere tra funzionalità e moda, puoi avere entrambi.

Godetevi il all’aperto

Non lasciare che i mesi più freddi ti impediscano di goderti i grandi spazi aperti. Con questi stivali impermeabili foderati in pelliccia, puoi goderti i grandi spazi aperti per tutta la stagione. Sono perfetti per camminare lungo sentieri e foreste, fare escursioni su per le colline e sguazzare nelle pozzanghere. Mettili in borsa per le vacanze sugli sci o semplicemente indossali con i jeans per una moda funzionale.

Facile da indossare

Non odi gli stivali che impiegano un’eternità per indossarli e togliersi? Di solito, hanno una caviglia stretta, quindi devi dedicare più tempo a muoverli in modo che si adattino. Non con questi stivali da neve! Hanno un’ampia zona della caviglia e chiusure facili da usare. Ciò significa che sono sempre facili da indossare e togliere. Tirali e legali – ci vogliono solo pochi secondi.

Qualità premium

Progettato per il massimo comfort

È semplicemente un piacere tirare questi stivali da neve in piedi. Sono progettati per il comfort, con una fodera in pelliccia accogliente che ti terrà caldo e accogliente tutto il giorno. La suola flessibile fornisce un sacco di supporto e la morbida fodera trattiene il calore per un po ‘di lusso aggiunto. Sarai pronto per affrontare la giornata e goderti il tempo in tutta comodità e stile: resta comodo!

Materiali di alta qualità

Non dovrai mai preoccuparti che i tuoi nuovi scarponi da neve ti deludano: sono progettati con materiali di alta qualità. Il massimo livello di lavorazione garantisce che questi stivali da neve durino per molti anni a venire, aiutandoti a ottenere il massimo dai mesi più freddi. Con il costo della vita che aumenta continuamente, è sempre intelligente investire in beni di alta qualità in modo da non doverli sostituire.

Suola impermeabile

Mantenete i piedi caldi e asciutti quest’inverno con questi stivali da neve impermeabili. Non importa quanto freddo fa fuori, la tomaia resistente all’acqua ti aiuterà a goderti la stagione. Anche nella fanghiglia e nella neve, il battistrada profondo e le suole antiscivolo ti aiuteranno a navigare nei grandi spazi aperti. Caldi, asciutti e funzionali, questi sono gli scarponi da neve perfetti per i mesi più freddi in autunno e inverno.

Il regalo perfetto

Alla ricerca di un regalo eccellente che dirà a qualcuno che ti interessa? Perché non dare loro un paio di stivali da neve impermeabili per aiutarli a godere del meglio che l’inverno ha da offrire? Questi scarponi da neve sono eleganti e funzionali: manterranno i piedi del tuo amico o della persona cara caldi e asciutti mentre camminano, lavorano o si rilassano sulla collina da sci. Il loro viso si illuminerà davvero quando vedranno questo regalo premuroso.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 35 x 28,6 x 11,2 cm; 879,99 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 4 giugno 2015

Produttore ‏ : ‎ Polar

ASIN ‏ : ‎ B00YUKUZTM

Numero modello articolo ‏ : ‎ Polar Ayc0129

Categoria ‏ : ‎ Donna