Stivali alti al ginocchio con micro elastico nero con tacco largo per le donne Stivali alti con plateau e stivali alti in stile punk autunno inverno Scarpe da festa da donna

Prezzo: 76,48 - 34,42

Amici, controlla la nostra tabella delle taglie, scegli la taglia corretta in base alla lunghezza del tuo piede (sotto l’immagine); per esempio: se misuri l’altezza dal tallone alla punta è 24,5 cm, scegli la taglia 9.

Gli acquirenti mostrano:

Le foto reali che abbiamo scattato: foto originali al 100%.

Istruzioni del venditore:

1: I prodotti che vendiamo sono stati sottoposti a 3 severi controlli per garantire che gli acquirenti ricevano prodotti qualificati.

2: I nostri prodotti sono sottoposti a imballaggi a prova di pressione ea prova di caduta per garantire che i prodotti possano essere consegnati agli acquirenti in modo sicuro.

3: Il metodo logistico che consigliamo è veloce e conveniente, il che consente di risparmiare sui costi di acquisto degli acquirenti e di ridurre i tempi di trasporto.

4: Il colore dell’immagine del prodotto è leggermente diverso dal colore del prodotto reale. Questo è un fatto oggettivo, si prega di essere consapevoli.

5: Se hai domande dopo aver ricevuto i nostri prodotti, ti preghiamo di contattarci e faremo del nostro meglio per rispondere.

6: Infine, per favore lasciaci una valutazione a 5 stelle, grazie per il tuo riconoscimento e supporto a noi e ti auguro salute e felicità!