Stitched Up Heart annunciano Medusa

Le STITCHED UP HEART hanno annunciato l’uscita del loro quarto album in studio, “Medusa”, previsto per il 12 giugno 2026. In concomitanza con l’annuncio, la band alternative metal di Los Angeles ha pubblicato il nuovo singolo “Glitch Bitch”, realizzato con la partecipazione delle CONQUER DIVIDE.

“Medusa” segna la prima uscita del gruppo sotto contratto con Judge and Jury Records, etichetta fondata dal produttore Howard Benson insieme a Neil Sanderson dei Three Days Grace. Il disco rappresenta un nuovo capitolo per la band, che prosegue il proprio percorso tra sonorità heavy, attitudine alternativa e una forte attenzione all’impatto melodico.

Il nuovo brano “Glitch Bitch” vede Alecia “Mixi” Demner dividere le parti vocali con Kiarely “Kia” Castillo e Kristen Sturgis delle CONQUER DIVIDE. Il singolo è accompagnato da un videoclip che include la partecipazione di diversi influencer goth ed emo, oltre a Michael Starr degli STEEL PANTHER.

Le STITCHED UP HEART hanno dichiarato: “‘Glitch Bitch’ è una lettera d’amore per ogni e-girl forte che infrange le aspettative e lascia una scia di cuori spezzati nel suo passaggio digitale. Siete le regine nel trasformare i pixel in potere e nel rendere Internet più bello, ricordandoci che il codice è sicurezza e che la bellezza è un’arma.”

La pubblicazione di “Medusa” sarà accompagnata anche da un’intensa attività dal vivo. Le STITCHED UP HEART saranno infatti in tour come band di supporto a Sebastian Bach nel corso del tour nordamericano, in programma tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile.

La tracklist completa di “Medusa” è la seguente:

1. Love & Death

2. Sick Sick Sick

3. Glitch Bitch

4. Cannibal

5. Meet Me After Life

6. Medusa

7. Beast

8. Dead to Me

9. Devilicious

10. Ex-Termination