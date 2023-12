Sting torna in concerto: l’imperdibile data in Italia

Sting torna a cantare in Italia con un nuovo appuntamento in programma al Mediolanum Forum di Milano.

Dopo il tour estivo che ha visto Sting sui palchi di Mantova, Stupinigi (TO) e Roma, il cantautore britannico si è innamorato del Belpaese e ha deciso di farvici ritorno dopo pochi mesi. A terminare in bellezza il 2023, sarà un nuovo concerto atteso al Mediolanum Forum di Milano: ma questa non è l’unica novità.

“My songs”: Sting torna con una nuova data

Tornerà n Italia con “My songs”, uno show coinvolgente in cui Sting si esibirà con i suoi più grandi successi che hanno plasmato la sua carriera, sia da solista che al fianco dei Police. La scaletta include brani come Englishman In New York, Every Breath You Take, Message In A Bottle e molti altri.

Dopo le date estive 2023, il cantautore è stato definito dal Times come “un interprete innegabilmente abile con un catalogo d’oro”. Sul suo sito, Sting ha deciso di annunciare un’ulteriore tappa in Italia: si esibirà in concerto al Mediolanum Forum di Milano Assago, in programma per l’11 dicembre 2023.

I biglietti sono in vendita su TicketOne, LiveNation e TicketMaster. I costi vanno da 63,25€ (posto settore 4 numerato) a 109,25€ (settore 2 numerato).

Un nuovo appuntamento anche nel 2024

Tuttavia, Sting ha voluto organizzare già ora – prima di terminare le tappe previste per il 2023 – un nuovo concerto per l’estate del 2024 in Italia. Il cantante britannico si esibirà a Cagliari, alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula. La data annunciata è quella del 3 agosto 2024.

I biglietti saranno disponibili anch’essi su TicketOne, LiveNation e TicketMaster a partire dalle 10 del 7 dicembre.