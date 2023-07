Sting, la scaletta dei concerti 2023: l’ordine delle canzoni

Sting in concerto in Italia nel 2023: la scaletta delle canzoni del cantautore inglese nei tre live in programma nel nostro paese.

Ci sono pochi artisti sulla scena internazionale innamorati dell’Italia come o più di Sting. Lo ha dimostrato più volte l’ex bassista e cantante dei Police. Ad esempio acquistando una proprietà straordinaria in Toscana, la tenuta Il Palagio, vicino al borgo di Figline. Un luogo meraviglioso in cui poter soggiornare, bere il suo ottimo vino e qualche volta anche scambiare qualche chiacchiera con lo stesso Sting, che dalle nostre parti è spesso di casa.

Ma il suo legame con il nostro paese non può prescindere dai suoi impegni lavorativi. Non a caso, anche in questo 2023 l’artista inglese è atteso nel Bel Paese non tanto per le vacanze, quanto per tre straordinari concerti. Scopriamo insieme la scaletta dei tre appuntamenti dal vivo in Italia.

Il mini tour di Sting in Italia nel 2023

Saranno tre le date del breve tour del cantautore inglese in Italia. La prima è in programma l’11 luglio in piazza Sordello a Mantova, nell’ambito del Mantova Summer Festival, una kermesse estiva che avrà per protagonisti alcuni grandi nomi della musica italiana e mondiale, tra cui Baustelle, Sigur Ros, OneRepublic e Fabri Fibra.

Sting

Dopo l’appuntamento nella città di Virgilio, però, l’ex leader dei Police si sposterà il 12 luglio a Stupinigi, in provincia di Torino, per lo Stupinigi Sonic Park. Infine, sarà di scena il 14 luglio a Roma per il Roma Summer Fest, con una data all’Auditorium Parco della Musica.

Sting: la scaletta dei concerti

Non sappiamo se per gli appuntamenti italiani il 71enne musicista britannico abbia in serbo qualche sorpresa. Considerando il rapporto che ha con il nostro paese, non sarebbe così strano. Quel che è certo è che conosciamo già buona parte della setlist, avendo iniziato il suo tour negli scorsi mesi.

Questa ad esempio la scaletta presentata da Sting un suo recente concerto in Francia, lo scorso 9 luglio:

– Message in a Bottle (dal repertorio dei Police)

– Englishman in New York

– Every Little Thing She Does Is Magic (dal repertorio dei Police)

– If You Love Somebody Set Them Free

– If I Ever Lose My Faith in You

– Fields of Gold

– Brand New Day

– Heavy Cloud No Rain

– Shape of My Heart

– Why Shoud I Cry for You?

– All This Time

– Walking on the Moon (dal repertorio dei Police)

– So Lonely (dal repertorio dei Police)

– Desert Rose

– King of Pain

– Every Breath You Take (dal repertorio dei Police)

– Roxanne (dal repertorio dei Police)