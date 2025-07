Sting incanta Villa Manin: un concerto da record in Friuli

La miscela di cultura e musica ha trovato una perfetta espressione durante il concerto di Sting, che si è tenuto a Villa Manin, a Passariano, il 9 luglio. L’evento, parte dello “Sting 3.0 World Tour”, ha attirato un pubblico numeroso, incantato dalla performance dell’icona britannica.

Il vicegovernatore e assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, ha sottolineato l’importanza di Villa Manin come location per eventi di portata internazionale, capace di esaltare il territorio. Secondo Anzil, la presenza di Sting ha reso omaggio al patrimonio culturale e alla storia locale, creando un connubio tra tradizione e modernità.

Il concerto ha proposto una nuova lettura dei celebri brani dell’artista, presentato in una formazione essenziale in trio, che ha reso l’esperienza musicale ancora più intensa e avvincente. All’interno di un’estate dedicata alla cultura, questo evento rappresenta uno dei momenti clou del programma “Go!2025&Friends”, lanciato per festeggiare Novа Gorica-Gorizia, Capitale europea della cultura 2025.

La scelta di Sting come protagonista di questo evento riflette un impegno della Regione a investire nella cultura, utilizzandola come motore di sviluppo e attrattività per il Friuli Venezia Giulia.