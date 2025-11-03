Sting in Italia: date e biglietti per il STING 3.0 WORLD TOUR!

📣 Sting torna in Italia con il suo STING 3.0 WORLD TOUR 🌍
Due imperdibili appuntamenti estivi insieme al chitarrista di lunga data Dominic Miller e al batterista Chris Maas!
📆 3 luglio 2026 | Perugia, Umbria Jazz – Arena Santa Giuliana
📆 31 luglio 2026 | Bassano del Grappa, Bassano Music Park – Parco Ragazzi del ’99
🎫 Biglietti in vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 7 novembre su