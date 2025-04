STING: in arrivo il nuovo album dal vivo ‘STING 3.0 LIVE’

Sting pubblicherà “STING 3.0 LIVE” il 25 aprile, un album live registrato durante il “STING 3.0 World Tour” con il chitarrista Dominic Miller e il batterista Chris Maas. Questo album include 9 canzoni dei suoi più grandi successi, tra cui “Be Still My Beating Heart”, mai pubblicata prima in versione live. Prodotto da Martin Kierszenbaum e registrato da Howard Page con il supporto di Tony Lake, l’album offre ai fan l’opportunità di rivivere classici senza tempo in una nuova dimensione. Il mix è stato realizzato da Robert “Hitmixer” Orton e il mastering da Gene Grimaldi all’Oasis Mastering.

“STING 3.0 LIVE” sarà disponibile in formato digitale, su CD e vinile da 180 grammi. Inoltre, il 12 aprile uscirà l’edizione limitata “Record Store Day Deluxe Edition” in doppio LP, contenente 17 brani, inclusi alcuni mai pubblicati prima dal vivo, come “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, “Never Coming Home” e “Can’t Stand Losing You”.

La tracklist include canzoni iconiche, con il primo lato del vinile che presenta: “Message in a Bottle”, “Englishman in New York”, “Fields of Gold”, “Seven Days” e “All This Time”. Il secondo lato include “Driven to Tears”, “Synchronicity II”, “Every Breath You Take” e “Roxanne / Be Still My Beating Heart”.

Le tracce dell’edizione standard e dell’edizione digitale propongono canzoni simili, mentre l’edizione Deluxe arricchisce l’ascolto con ulteriori brani. Gli appassionati possono seguire Sting sui suoi social ufficiali per ulteriori aggiornamenti.