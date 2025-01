Sting costretto a posticipare i concerti per motivi di salute: il mistero dietro le sue condizioni fisiche

Sting ha annunciato il rinvio di alcuni concerti e della sua partecipazione ai Bass Magazine Awards a causa di un’infezione temporanea alla gola, che gli impedisce di cantare. In un post sui social, l’artista ha espresso il suo “profondo rammarico” per dover interrompere gli impegni. I concerti previsti per il tour Sting 3.0, inizialmente programmati per il 24 gennaio a Phoenix e il 26 gennaio a Wheatland, sono stati riprogrammati per il 1° e il 28 maggio, rispettivamente. La partecipazione di Sting all’evento per il 20° anniversario della Cherrytree Music Company è stata spostata al 29 maggio. I biglietti già acquistati per le date rinviate resteranno validi per le nuove date.

Il cantautore ha ringraziato i fan per la loro comprensione, precisando che la sua salute sta “costantemente migliorando” e che non vede l’ora di tornare on stage. Per quanto riguarda le date italiane del tour, non dovrebbero essere compromesse. Sting si esibirà a Bassano del Grappa (Vicenza) il 6 luglio, a Roma il 7 luglio e a Codroipo (Udine) il 9 luglio. Durante il tour, Sting sarà accompagnato dal chitarrista Dominic Miller e dal batterista Chris Maas, e proporrà i suoi successi più celebri, insieme a brani dei Police. Recentemente, anche Claudio Baglioni ha dovuto rinviare concerti a causa di problemi di salute legati a un carico eccessivo di impegni.