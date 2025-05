Stili di Vita: Agire Subito per il Tuo Benessere

Per prevenire l’ipertensione arteriosa, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di modificare gli stili di vita. In Italia, tra le persone di età compresa tra i 35 e i 74 anni, l’ipertensione colpisce il 49% degli uomini e il 39% delle donne; circa un terzo non è consapevole della propria condizione.

L’ipertensione, caratterizzata dalla pressione elevata sulle arterie, rappresenta una delle principali cause di morte prematura, aumentando i rischi di infarti, ictus e altre malattie gravi. La Giornata mondiale contro l’ipertensione, celebrata il 17 maggio, mira a sensibilizzare su questa problematica che coinvolge circa 1 adulto su 3 a livello globale.

Per misurare la pressione arteriosa, sono necessarie più letture in giorni diversi; valori pari o superiori a 140 mmHg (sistolica) e/o 90 mmHg (diastolica) indicano ipertensione. L’Italian Health Examination Survey (HES) del Dipartimento del ISS ha mostrato nel 2023 e 2024 una prevalenza del 37% negli uomini e 23% nelle donne per l’ipertensione. Considerando le persone in trattamento, la prevalenza sale a 49% negli uomini e 39% nelle donne, con valori medi di pressione sistolica di 134 mmHg negli uomini e 126 mmHg nelle donne.

Per ridurre la mortalità causata da malattie non trasmissibili, l’OMS mira a una diminuzione relativa del 33% dell’ipertensione globale entro il 2030. Tra le raccomandazioni OMS per migliorare la pressione arteriosa ci sono: aumentare il consumo di frutta e verdura, ridurre il sale a meno di 5 grammi al giorno, aumentare l’attività fisica e gestire il peso.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net