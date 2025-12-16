Stile di vita sano riduce morte in Italia

Fare più movimento, seguire un’alimentazione equilibrata, evitare il fumo e tenere sotto controllo peso e pressione sono abitudini che non aiutano soltanto a prevenire le malattie del cuore, ma si rivelano fondamentali anche dopo una diagnosi di tumore. Uno studio condotto nell’ambito del progetto “Umberto” ha seguito per circa 15 anni 779 uomini e donne italiani che, al momento dell’arruolamento, avevano già ricevuto una diagnosi di tumore.

Per valutare il loro stato di salute e lo stile di vita adottato, è stato utilizzato il punteggio Life’s Simple 7, un indice che prende in considerazione sette fattori chiave legati al rischio cardiovascolare. I risultati sono chiari: le persone con uno stile di vita più sano presentavano un rischio di morte complessivo inferiore del 38% rispetto a chi seguiva abitudini meno corrette. Inoltre, ogni aumento di un punto nel punteggio LS7 era associato a una riduzione del 10% della mortalità per cancro.

La dieta mediterranea emerge come un fattore protettivo non solo per il cuore, ma anche per il benessere complessivo delle persone che hanno affrontato una malattia oncologica. Seguire questo modello alimentare, insieme ad altri comportamenti salutari, può contribuire a migliorare la qualità della vita e le prospettive di salute nel lungo periodo. Gli autori spiegano che gran parte dell’effetto positivo degli stili di vita sulla riduzione della mortalità è riconducibile a tre meccanismi biologici comuni sia alle patologie cardiovascolari sia ai tumori.

I risultati rafforzano l’ipotesi che malattie croniche diverse, come il cancro e le patologie del cuore, possono avere origini comuni e seguire meccanismi di sviluppo simili. Adottare stili di vita sani non serve soltanto a prevenire le malattie nelle persone in buona salute, ma può avere un ruolo importante anche dopo una diagnosi di tumore, contribuendo a migliorare la prognosi e la qualità della vita. Questa visione integrata promuove un’idea globale di salute, centrata sulla persona, che considera alimentazione, attività fisica e altri comportamenti salutari come elementi strettamente interconnessi, fondamentali per agire sui meccanismi comuni alla base delle principali malattie croniche.