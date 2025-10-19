16 C
Stile British sul red carpet della Festa di Roma 2023

Il tappeto rosso si è animato con le ultime novità cinematografiche. Il protagonista di “Adolescence”, applaudito anche agli Emmy, ritorna con due ruoli paterni. In “Liberami dal nulla” interpreta il padre di Bruce Springsteen, suscitando forti emozioni nel Boss, che lo ha ringraziato. In “Good Boy” di Jan Komasa, invece, veste i panni di un genitore dal lato oscuro, in un thriller in concorso alla Festa di Roma.

Sullo stesso red carpet, l’attrice Andrea Riseborough sorprende con il suo abito scuro che mette in risalto il suo incarnato luminoso. Nicole Ansari Cox, con un look dark, si distingue tra le protagoniste del film “Glenrothan”. Intanto, “Il falsario” porta sullo schermo la storia di un artista e falsario, interpretato da Pietro Castellitto, in arrivo su Netflix.

Non mancano momenti romantici, come il bacio tra il regista Stefano Lodovichi e l’attrice Camilla Filippi, che si presenta con eleganza. Pietro Castellitto, infine, sceglie un abito blu classico, mentre Aurora Giovinazzo e Giulia Michelini osano con sensuali tailleur neri, animando la scena con il loro spirito vivace.

Edoardo Pesce appare in gran forma con un abito grigio, mentre Claudio Santamaria sfoggia un’elegante giacca doppiopetto blu. Barbara Ronchi, in un abito nero con dettagli dorati, e Donatella Finocchiaro, con vestito trasparente in pizzo, catturano l’attenzione, contribuendo all’atmosfera glamour della serata.

