Gossip

Stile audace: la star australiana conquista Londra con Armani

Gossip

Una star australiana ha sorpreso i suoi fan a Londra indossando un elegante abito gioiello di Giorgio Armani. L’outfit, trasparente e seducente, è emblematico di una tendenza che ha preso piede tra le celebrità più audaci. Gli abiti trasparenti, amati da popstar e influencer di sempre, sono ormai una presenza costante nelle occasioni di gala e sulle passerelle. Non si tratta più di semplici capi controversi, ma di veri e propri capolavori di Haute Couture che conquistano il pubblico per la loro raffinatezza.

