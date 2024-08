Stick di streaming Fire TV Amazon con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) in alta definizione HD

44,99€

La nuova generazione del nostro dispositivo per lo streaming più venduto – Il 50% più potente rispetto a Fire TV Stick (modello 2019) per uno streaming rapido e in Full HD. La confezione include il telecomando vocale Alexa con comandi per accensione/spegnimento e regolazione del volume.

Meno disordine, più controllo – Con il telecomando vocale Alexa puoi usare la voce per cercare e avviare la riproduzione di contenuti da varie app. I nuovi pulsanti preimpostati per le app ti permettono di aprirle rapidamente. Inoltre, puoi accendere e spegnere i dispositivi compatibili (TV e soundbar), nonché regolarne il volume, senza usare un altro telecomando.

Audio di qualità home theatre con supporto per il formato Dolby Atmos – Le immagini prenderanno vita con l’avvolgente audio Dolby Atmos, disponibile per alcuni titoli collegando Fire TV Stick a un impianto stereo compatibile.

Migliaia di canali, Skill Alexa e app disponibili, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Play Infinity, RaiPlay e altri. Potrebbe essere necessario un abbonamento separato.

Gli iscritti ad Amazon Prime hanno accesso illimitato a migliaia di film ed episodi di serie TV.

Programmi TV ed eventi sportivi in diretta – Guarda eventi in diretta con un abbonamento a DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity.

TV gratuita – Guarda film e serie TV da app come Pluto TV e YouTube.

Ascolta la musica – Ascolta contenuti in streaming da Amazon Music, Spotify e altri servizi. Potrebbe essere necessario un abbonamento separato.

Semplice e intuitiva – Accedi rapidamente alle tue app preferite e alle sezioni che usi più di frequente dal menu principale.

Configurazione semplice e design discreto – Inseriscila in un ingresso sul retro della TV, accendi quest’ultima e connettiti a Internet per avviare la configurazione.