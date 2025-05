Stewart Copeland sulla Reunion dei Police: ‘Mai dire mai’

Il leggendario batterista torna in Italia a luglio con lo spettacolo “Police Deranged For Orchestra”, dove reinterpreta i classici della band, come “Roxanne” e “Message in a Bottle”, in un’inedita versione orchestrale e energica. A accompagnarlo una superband di musicisti italiani: Gianni Rojatti, Faso e Vittorio Cosma. Ironizzando, afferma di aver capito il genio di Sting, ma chiede di non dirglielo.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com