STEVIE WONDER su vinile: “La Collezione Definitiva”

Per la prima volta in formato vinile, è disponibile la raccolta definitiva di Stevie Wonder, una celebrazione della sua carriera straordinaria con ben 21 successi indimenticabili. Questa compilation offre una tracklist impeccabile, che riunisce alcuni dei brani più iconici e influenti della musica contemporanea, dalle prime gemme come “Fingertips – Pt. 2” a classici evergreen come “Superstition” e “You Are the Sunshine of My Life”.

“Fingertips – Pt. 2”, che nel 1963 ha raggiunto la vetta delle classifiche, apre un doppio album che scorre magnificamente attraverso i successi senza tempo di Wonder. Ogni traccia non è solo un hit, ma un pezzo di storia della musica, con brani come “Uptight (Everything’s Alright)”, “For Once in My Life”, “My Cherie Amour”, e “I Just Called to Say I Love You”, solo per citarne alcuni.

La confezione del vinile è altrettanto affascinante: include l’album rimasterizzato all’interno di un elegante gatefold, ricco di foto rare provenienti dagli archivi Motown e annotazioni dettagliate su ciascuna canzone. Inoltre, è presente un saggio celebrativo di Scott Regen, il DJ di Detroit che, oltre a essere scrittore e produttore, ha già curato le note di copertina dell’album “Greatest Hits” di Wonder nel 1968.

Questa raccolta non è solo un omaggio a Stevie Wonder, ma un viaggio attraverso la sua evoluzione artistica, che ha segnato profondamente il panorama musicale mondiale. Ogni canzone è un capitolo di una storia che si intreccia con le esperienze e le emozioni di generazioni.

La tracklist completa è divisa in quattro lati. Il primo lato include successi come “I Was Made To Love Her” e “Signed, Sealed, Delivered I’m Yours”, mentre il secondo lato è arricchito da “Living For The City” e “Superstition”. Il terzo lato presenta brani toccanti come “I Wish” e “Master Blaster (Jammin’)”, e il quarto lato si chiude con “Part-Time Lover” e il profondo “Overjoyed”.

Con questa raccolta, gli amanti della musica possono riscoprire l’immenso talento di Stevie Wonder, un artista capace di evocare emozioni e di unire le persone attraverso la sua musica senza tempo.