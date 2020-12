Steven Wilson

Steven Wilson annuncia un tour in supporto del suo prossimo e sesto album intitolato “The Future Bites”, in uscita il 29 gennaio 2021! Tre le date in Italia attese per il prossimo ottobre:

📍4 ottobre 2021 Milano, Teatro Degli Arcimboldi

📍5 ottobre 2021 Firenze, Tuscany Hall

📍6 ottobre 2021 Roma, Auditorium della Conciliazione

🎄Biglietti in vendita su TicketOne.it dalle ore 11.00 dell'11 dicembre! ⬇️

