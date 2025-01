STEVEN WILSON: “The Overview” – Un viaggio sonoro tra Terra e Cielo

Steven Wilson ha svelato i dettagli del suo ottavo album in studio, intitolato “The Overview”, che uscirà il 14 marzo 2025 per Fiction Records. Con una durata di 42 minuti, l’album include solo due brani: “Objects Outlive Us” e “The Overview”, ispirati all'”effetto panoramico”, un fenomeno vissuto da molti astronauti che osservano la Terra dallo spazio. Questo album si configura come un viaggio sonoro che esplora le connessioni profonde tra l’umanità e il pianeta, riflettendo sia il senso di meraviglia sia quello di insignificanza che può derivare dall’osservazione della vastità dell’universo.

Con “The Overview”, Wilson torna alle radici del progressive, un genere musicale che ha contribuito a ridefinire sia da solista sia con i Porcupine Tree. I due brani si sviluppano in una struttura fluida che unisce sezioni musicali distintive, creando un dialogo sonoro continuo. Il suo approccio al progressive del XXI secolo integra elementi di elettronica, post-rock e altre influenze moderne, richiamando i classici dei Porcupine Tree e le sonorità di progetti recenti come “The Raven That Refused to Sing” e “The Harmony Codex”.

L’album presenta una collaborazione con artisti di fiducia, tra cui Craig Blundell (batteria), Adam Holzman (tastiere) e Randy McStine (chitarre), con testi di Andy Partridge degli XTC nel brano “Objects Outlive Us”. Ogni aspetto dell’album è stato curato con attenzione, promettendo un’esperienza audiofila attraverso versioni Atmos e vinili masterizzati da Miles Showell ad Abbey Road.

In parallelo all’uscita dell’album, verrà realizzato un film da Miles Skarin, consueto collaboratore di Wilson. La prima mondiale del film e dell’album avrà luogo al BFI IMAX di Londra il 25 febbraio 2025, con un’anteprima italiana al Cinema Barberini di Roma il 5 marzo, in Dolby Atmos, che includerà una sessione di Q&A con Wilson.

“The Overview” sarà disponibile in vari formati, tra cui CD, LP, Blu-ray e diverse edizioni speciali. Il tour di supporto include due concerti in Italia, il 7 giugno al Teatro Degli Arcimboldi di Milano e l’8 giugno al Parco Della Musica di Roma. I biglietti per l’anteprima italiana saranno disponibili in bundle con un’edizione speciale LP Mint fino al 31 gennaio.