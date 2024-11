Steven Basalari: Dalla Ricchezza alla Solidarietà in Africa con Le Iene

L’imprenditore e influencer Steven Basalari è stato portato in Madagascar da un inviato de Le Iene, Stefano Corti, per vivere un’esperienza diretta delle difficoltà della vita locale, in particolare di chi guadagna meno di un euro al giorno. Il servizio è andato in onda il 10 novembre 2024 e ha mostrato come Basalari, originario di Telgate, provincia di Bergamo, ha potuto constatare personalmente le condizioni di vita difficile degli abitanti di una delle zone più povere del paese.

Basalari, 32 anni, ha postato racconti, video e immagini sui suoi social media durante il soggiorno, che hanno messo in evidenza le sfide quotidiane che affrontano le persone, come la raccolta di acqua potabile e il lavoro nei campi. Ha commentato che i lavoratori locali guadagnano circa un euro per nove ore di lavoro, evidenziando la grave disparità economica rispetto alla sua vita abituale, caratterizzata dal lusso e dal successo imprenditoriale.

Steven Basalari ha preso in mano l’attività del padre, il proprietario della discoteca Number One a Corte Franca, e nella provincia di Brescia è anche titolare di altre discoteche e del ristorante “Villa Desiderio”. È noto sui social media per le sue iniziative imprenditoriali e ha recentemente aperto, insieme all’influencer Donato De Caprio, due sedi di “Con Mollica o Senza”, un paninoteca a Napoli e Milano. Vanta anche interessi in vari settori, dall’e-commerce al mercato immobiliare.

Dopo aver vissuto l’esperienza in Madagascar, Basalari è rimasto profondamente colpito dalle condizioni di vita degli abitanti e ha deciso di contribuire attivamente per migliorare la situazione. Ha annunciato che parteciperà economicamente alla costruzione di pozzi d’acqua per i villaggi, affermando: “Non avrei potuto restare fermo a guardare quella povertà senza dare il mio contributo”.

La trasformazione di Basalari da imprenditore di successo a persona consapevole dei problemi globali rappresenta un significativo cambiamento di prospettiva, sottolineando la responsabilità sociale che molti influencer e imprenditori possono scegliere di assumere nel loro lavoro.