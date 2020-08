Il nuovo album da solista di Steve Lukather, come confermato dallo stesso artista, sarà registrato “completamente dal vivo”.

Il chitarrista dei Toto Steve Lukather ha confermato a Tone-Talk di aver finito di lavorare al suo ottavo album da solista. Il seguito di Transition del 2013 uscirà nei prossimi mesi con Mascotte. Steve Lukather ha detto: “Ho avuto la possibilità di andare in studio e registrare tutto dal vivo con i ragazzi prima che questo virus prendesse il sopravvento“.

“Tutto quello che volevo dire con questo album era che ho realizzato alcuni dischi iperprodotti e amo tutta quella m**da: credetemi, non lo dico in senso negativo. Mi piacciono le superproduzioni: tutti i miei dischi preferiti sono superproduzioni, quindi non penso di dovermi scusare“, ha aggiunto.

Steve Lukather, in arrivo l’ottavo album da solista

È in arrivo l’ottavo album in studio dello storico chitarrista dei Toto. In merito, il musicista ha rivelato che, per questo nuovo lavoro discografico

“Ho preferito chiamare qualche amico ed entrare in studio senza fare prove. Io, Jeff Babko, Joseph Williams [anche lui nei Toto, ndr] e David Paich abbiamo scritto qualcosa. Jeff ha fatto l’elenco di quello che avevamo e poi ci siamo messi al lavoro. Lui alle tastiere, David a piano e organo. Non abbiamo usato sintetizzatori. […] Abbiamo suonato tutto dal vivo, assolo compresi. Non abbiamo usato il click, tutto è stato fatto come si faceva una volta, negli anni Settanta. Ci abbiamo messo anche un paio di cover anni Settanta, di due dei miei artisti preferiti“.

Ecco tutto il team delle registrazioni nella seguente foto:

Steve Lukather, le collaborazioni oltre i Toto

Oltre al suo lavoro con i Toto, lo storico chitarrista ha suonato in centinaia di album con alcune delle più grandi star e leggende della musica, tra cui Van Halen, Whitney Houston, Alice Cooper, George Benson e Rod Stewart. Ha anche suonato la chitarra per Michael Jackson, nell’album Thriller. Con i Toto l’attività musicale ha avuto fine nel 2019.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/chitarra-chitarra-elettrica-stringhe-2472245/

