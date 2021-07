Nessun album in studio in futuro per i Toto: a sottolineare il concetto c’è Steve Lukather, fondatore e chitarra della band.

Il fondatore dei Toto e icona della chitarra elettrica, Steve Lukather, ha rivelato che la band non registrerà più album in studio. Il musicista, che suona nella 15esima formazione della band insieme al cantante Joseph Williams e al tastierista David Paich, ha dato la notizia a Misplaced Straws mentre promuoveva il loro ultimo album dal vivo, With a Little Help From My Friends. “Non ci sarà un’altra registrazione dei Toto”, ha detto il 63enne. “Quello che facciamo è continuare a fare quello che facciamo. Ho preso pugni negli ultimi 45 anni e più – qualunque cosa diavolo sia; è molto tempo. Quindi, posso prendere un pugno, amico, e ne ho presi un sacco di falsità“.

Toto, Steve Lukather: non ci sarà un nuovo album in studio

In una nuova intervista a Jeff Gaudiosi di MisplacedStraws.com, il chitarrista dei Toto, Steve Lukather, ha confermato che la band non ha in programma di registrare nuova musica. “Non ci sarà un altro disco dei Toto“, ha detto. “Potrà capitare che io e Joe [Williams, il cantante] faremo dischi solisti con l’aiuto di qualcuno dei ragazzi del gruppo. Succederà che ci vedrete in concerto come Toto. Abbiamo un pubblico, pagheremo quelli che ci hanno fatto causa e andremo avanti”. Il video di Africa:

Lukather, che si esibisce ancora con una nuova versione dei TOTO insieme a Williams, ha continuato: “Ho preso un mucchio di sberle nella mia vita. Posso prenderne altre, così come ne ho prese tantissime riguardo falsità che sono state dette su di me. Ma è tutto ok, certe cose me le sono lasciate alle spalle. Ho lasciato perdere: pace e amore per tutti. Non mi porto dietro nessun rancore, davvero. Sono più come ‘Ok, la vita cambia, mi spiace’. Sono cose che mi hanno anche spezzato il cuore, ma è come dopo un divorzio: devi rimetterti in sella e ricominciare. E questo è quello che vogliamo fare“.

L’album live With a Little Help From My Friends

With a Little Help From My Friends documenta uno spettacolo di novembre 2020, tenuto a Los Angeles, che mostra al pubblico la prima esibizione dell’attuale formazione dal vivo. Accanto a Lukather, Williams e Paich, la quindicesima incarnazione di Toto comprende il bassista John Pierce, il batterista Robert “Sput” Searight, il tastierista/corista Steve Maggiora, il tastierista Dominique “Xavier” Taplin e il polistrumentista Warren Ham.

La prossima tournée di Toto prenderà il via in Europa il prossimo anno, iniziando al KunstRasen di Bonn, in Germania, e finendo alla Partille Arena di Göteborg, in Svezia. Il 26 febbraio, Lukather e Williams hanno presentato album da solista separati con The Players Club/Mascot Label Group che sono stati diffusi in più territori in tutto il mondo. Entrambi gli artisti hanno dato contributi significativi alle registrazioni dell’altro. Inoltre, Paich si è esibito in brani selezionati di I Found The Sun Again di Lukather e Denizen Tenant di Williams. I lavori sono stati rilasciati su LP e CD: è disponibile anche un’edizione deluxe in edizione limitata con i due titoli in bundle.