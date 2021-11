Il 16 novembre 1982, Steve Jobs, 27 anni, amministratore delegato di una piccola startup per personal computer fondata con un amico 6 anni prima a Cupertino, scrive una lettera molto importante.

Il destinatario è una leggendaria azienda americana, la McIntosh Labs, fondata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale da un ingegnere che lavorava per diverse emittenti radio tv e che decide di mettersi a produrre amplificatori ad alta fedeltà. La ditta prende il suo nome e ha un crescente successo. Perché gli scrive, Steve Jobs? Per avere il permesso di chiamare Macintosh il personal computer che svelerà nel 1984. L’idea del nome era stata di Jef Raskin, il capo del progetto pc. Il ragionamento era stato: la Apple è la Apple e questo nuovo personal computer è soltanto un altro tipo di Apple. Di Mela. La McIntosh infatti è una mela molto conosciuta in Canada (buccia rossa e verde, polpa bianca, matura a settembre, dicono). Il nuovo computer si sarebbe dovuto chiamare Macintosh, con la “a” in mezzo, proprio per evitare di essere confuso con i raffinati amplificatori che, come dicono sul loro sito, avevano già fatto la storia, amplificando alcuni discorsi presidenziali e il concertone di Woodstock.

Insomma, Jobs scrisse la lettera e Gordon Gow, il presidente dei McIntosh Labs, andò a Cupertino a visitare la Apple, ma alla fine disse no. L’anno seguente Jobs riuscì a farsi dare il permesso del nome e nel 1986, quando il Macintosh era ormai un grande e acclamato successo, spese “una somma considerevole” per comprare il marchio, che in effetti, con quella “a” in mezzo non si confondeva più.

I McIntosh Labs esistono ancora, anche se hanno avuto alterne vicende che per qualche tempo ne hanno portato la proprietà in Italia e la sede a Milano: i prodotti (non più solo amplificatori, ormai) sono molto presenti nel settore automobilistico.