Steve Hackett: Rivoluzione e Magia della Chitarra Rock

Steve Hackett è un chitarrista spesso trascurato nelle classifiche dei più influenti musicisti rock, nonostante la sua significativa eredità musicale. Molti lo associano ai Genesis, un gruppo che ha visto un lento declino nell’attenzione del pubblico mainstream. I Genesis, guidati prima da Peter Gabriel e poi da Phil Collins, hanno diviso la loro carriera tra rock progressivo e pop, perdendo parte della loro credibilità nel rock.

Tuttavia, Hackett meriterebbe maggiore attenzione. Nella band, il suo approccio creativo si manifestava attraverso l’uso della chitarra Gibson Les Paul, con suoni peculiari e arpeggi innovativi. La sua abilità si estende anche alla chitarra acustica, alla chitarra classica e a quella a dodici corde, con brani storici come “Firth of Fifth”. Innovatore del tapping, Hackett ha aperto nuove strade nel rock, influenzando futuri musicisti come Eddie Van Halen.

Dopo il suo allontanamento dai Genesis, Hackett ha esplorato vari generi, dal folk al jazz, e ha realizzato opere significative come “Voyage of the Acolyte”, contenente ancora elementi prog. Il suo primo album solista, “Please Don’t Touch!”, presenta una varietà di stili e collaborazioni sorprendenti. “Spectral Mornings”, il suo lavoro più commerciale, miscela abilmente diversi elementi musicali.

Hackett ha un approccio unico alla musica, talvolta omettendo deliberatamente le sue abilità di chitarrista per concentrarsi su composizioni più ampie. Questa versatilità e la sua costante sperimentazione rendono la sua discografia una fonte di studio fondamentale per comprendere l’evoluzione della chitarra rock.