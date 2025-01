STEVE HACKETT in tour a settembre 2025 con “Genesis Greats – I migliori di Lamb e oltre” [Info e biglietti]

Dopo il successo del tour 2024, Steve Hackett, il celebre chitarrista dei Genesis, tornerà in Italia a settembre 2025 con il suo nuovo tour “Genesis Greats – Lamb Highlights & Solo”. Questo tour celebra il cinquantesimo anniversario dell’album “The Lamb Lies Down On Broadway”, uno dei lavori più iconici della band britannica, e presenterà una selezione di brani storici.

Accompagnato dalla sua band, Hackett eseguirà dal vivo i classici dei Genesis degli anni ’70, con un’attenzione particolare ai brani tratti da “The Lamb Lies Down On Broadway”. La formazione che lo accompagnerà include musicisti di talento: Roger King alle tastiere, Craig Blundell alla batteria e voce, Rob Townsend al sax, flauto e percussioni, Jonas Reingold al basso e chitarra, e Nad Sylvan alla voce. Attraverso questo tour, Hackett risponde alle richieste dei fan desiderosi di ascoltare più tracce di quell’album leggendario, oltre a celebrare mezzo secolo di musica con una serie di performance che includeranno anche alcuni dei suoi lavori da solista e altre celebri canzoni dei Genesis.

Le date del tour in Italia sono fissate per il 2 settembre a Milano, Teatro Arcimboldi; il 3 settembre a Vicenza, Piazza dei Signori; il 5 settembre a Macerata, Sferisterio; il 6 settembre a Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica; il 7 settembre a Napoli, Palapartenope; il 9 settembre a Palermo, Teatro Verdura; e infine il 10 settembre ad Agrigento, Palacongressi.

Questa iniziativa non solo rende omaggio a un album che ha segnato un’epoca, ma offre anche ai fan l’opportunità di rivivere le emozioni dei primi anni di attività della band, grazie alle sublime interpretazioni di Hackett e della sua band.

Per acquistare i biglietti per i concerti, è possibile visitare il sito ufficiale www.hackettsongs.com. Il tour rappresenta un’importante occasione per i fan di rivivere la magia della musica dei Genesis, in un contesto live unico e coinvolgente.