Steve Hackett in Italia: tour imperdibile a settembre

Il leggendario chitarrista dei Genesis, Steve Hackett, torna in Italia per sette concerti a settembre 2025, dopo il grande successo del tour 2024. Questo nuovo tour, intitolato “Genesis Greats – Lamb Highlights & Solo”, celebra il cinquantesimo anniversario dell’iconico album “The Lamb Lies Down On Broadway”, riproponendo molti dei brani più amati della band.

Hackett si esibirà in diverse città: il 2 settembre a Milano, al Teatro Arcimboldi; il 3 settembre a Vicenza, in Piazza dei Signori; il 5 settembre a Macerata, allo Sferisterio; il 6 settembre a Roma, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica; il 7 settembre a Napoli, al Palapartenope; il 9 settembre a Palermo, al Teatro Verdura; e infine il 10 settembre ad Agrigento, al Palacongressi.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone, con eccezione della data di Agrigento, per la quale sono acquistabili su Ticketzeta. Gli eventi sono organizzati da Musical Box 2.0 Promotion, con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Solo Agency Limited.

Hackett, con la sua indimenticabile chitarra, continua a reinterpretare i classici degli anni ’70 dei Genesis, portando sul palco una band di straordinari musicisti. Con lui ci sono Roger King alle tastiere, Craig Blundell alla batteria e percussioni, Rob Townsend a sax e flauto, Jonas Reingold al basso e chitarra, e Nad Sylvan alla voce.

I fan hanno sempre espresso il desiderio di riascoltare dal vivo le tracce di “The Lamb Lies Down On Broadway”; questa è un’ottima occasione per celebrare il mezzo secolo di un album così straordinario.