STEROPHONICS: Prima Posizione nelle Chart UK con il Loro Album di Debutto

Gli Stereophonics raggiungono la loro nona posizione numero uno nella Official Albums Chart con “Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait”, il nuovo album della storica band gallese guidata da Kelly Jones. Questo successo li colloca accanto a artisti come Take That e Bob Dylan, tra i pochi a ottenere così tanti album al vertice nel Regno Unito. La loro carriera è costellata di successi, da “Performance And Cocktails” (1999) a “Oochya!” (2022), passando per altri titoli come “Language.Sex.Violence.Other?” e “Kind”. Il nuovo disco è anche il più venduto della settimana nella Official Record Store Chart, dominando i negozi indipendenti del Regno Unito.

Al secondo posto entra “Skeletá”, il sesto lavoro in studio dei Ghost, che segna un nuovo picco per la band heavy metal svedese. Quest’album conferma il loro successo, dopo “IMPERA” e “Phantomime”. James Arthur debutta al terzo posto con “PISCES”, mentre alla quinta posizione si colloca Self Esteem con “A Complicated Woman”. L’ultima nuova entrata nella top ten è “Still Blooming” di Jeff Goldblum e la sua The Mildred Snitzer Orchestra, che entra al decimo posto.

Per quanto riguarda i singoli, Alex Warren continua il suo dominio: “Ordinary” rimane al Numero 1 per l’ottava settimana consecutiva nella Official Singles Chart. Inoltre, “Skeletá” dei Ghost debutta anche in cima alla Vinyl Albums Chart, risultando il vinile più venduto della settimana.