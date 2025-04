STEROLAB annuncia il nuovo album “Ologrammi Istantanei su Pellicola Metallica”

A quindici anni dal loro ultimo album in studio, gli Stereolab annunciano il nuovo progetto intitolato “Instant Holograms On Metal Film”, previsto per il 23 maggio 2025, pubblicato attraverso la loro etichetta Duophonic UHF Disks in collaborazione con Warp Records. Il disco contiene tredici brani scritti da Laetitia Sadier e Tim Gane, i membri fondatori della band, e vede la partecipazione degli attuali musicisti Andy Ramsay, Joe Watson e Xavi Muñoz. Nel progetto sono inclusi anche contributi di artisti come Cooper Crain e Rob Frye (Bitchin Bajas), Ben LaMar Gay (International Anthem), Ric Elsworth, Holger Zapf (Cavern Of Anti-Matter), Marie Merlet e Molly Hansen Read.

Il primo singolo “Aerial Troubles” è già disponibile e accompagnato da un videoclip realizzato da Laurent Askienazy. La promozione del brano è avvenuta in modo inaspettato, con alcuni fan che hanno ricevuto a sorpresa un pacco contenente un 7” inedito il 2 aprile, segnando così il ritorno ufficiale della band. Dopo una pausa annunciata nel 2009, gli Stereolab hanno riscoperto il loro catalogo attraverso ristampe e compilation, come “Electrically Possessed” nel 2021 e “Pulse Of The Early Brain” nel 2022.

Il nuovo lavoro promette di restituire il fascino unico del suono stratificato degli Stereolab. La band sarà inoltre in tour in Italia con due appuntamenti: il 10 giugno a Ferrara e l’11 luglio al Siren Festival di Cagliari. Maggiori dettagli possono essere trovati sui loro canali social e web.