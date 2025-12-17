17.6 C
Sterlina debole, dati inflazione deludenti Regno Unito

Sterlina debole, dati inflazione deludenti Regno Unito

La sterlina si presenta debole a seguito della pubblicazione dei dati sull’inflazione nel Regno Unito, che non hanno soddisfatto le aspettative. Ciò si verifica proprio mentre si attende un’importante decisione da parte della Banca d’Inghilterra, che potrebbe abbassare i tassi di interesse.

Per la valuta britannica, si prevede la peggiore giornata da inizio novembre, a causa delle crescenti probabilità di un allentamento monetario da parte della banca centrale. I dati di novembre hanno raggiunto i livelli più bassi da marzo, contribuendo a questo scenario.

