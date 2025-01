STEREOPHONICS: Ascolta il Nuovo Singolo ‘There’s Always Gonna Be Something’

Gli Stereophonics hanno pubblicato il nuovo singolo “There’s Always Gonna Be Something”, un pezzo che riflette il loro stile caratteristico, con chitarre incisive, linee di basso solide e la voce distintiva di Kelly Jones. Il frontman descrive il brano come una riflessione sull’irrequietezza e l’incertezza, un tema universale che si allinea con la sensibilità lirica della band. Questo singolo anticipa l’uscita dell’album “Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait”, il tredicesimo in studio, previsto per il 25 aprile 2025. L’album, che consiste in otto tracce compatte, è stato scritto e registrato a Londra e promette di esplorare un equilibrio tra speranza e introspezione, con “You Laugh, You Cry, You Wait” come manifesto del progetto.

Kelly Jones ha deciso di ispirare la copertina dell’album all’opera di Louise Bourgeois “ART IS A GUARANTY OF SANITY”, riflettendo sulla visione dell’arte come forma di guarigione mentale. La semplicità del rosa e la forza evocativa delle parole caratterizzano l’estetica del disco. La tracklist include brani come “Make It On Your Own”, “Seems Like You Don’t Know Me” e “Feeling Of Falling We Crave”.

Inoltre, la band si prepara a un tour mondiale nel 2025, con oltre 300.000 biglietti già venduti. I fan italiani possono attendere la loro esibizione il 14 maggio all’Alcatraz di Milano, già sold out dopo cinque anni di attesa. Informazioni sui biglietti sono disponibili su Ticketmaster, Vivaiticket e Ticketone.