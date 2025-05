Stereophonics a Milano: Info su Biglietti e Scaletta!

Primo concerto italiano per gli Stereophonics: sold out all’Alcatraz di Milano

La band gallese Stereophonics si esibirà questa sera, mercoledì 14 maggio 2025, all’Alcatraz di Milano in un concerto già sold out. La tappa fa parte di un tour europeo che segue l’uscita del nuovo album "Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait", disponibile dal 25 aprile 2025.

Il frontman Kelly Jones ha espresso entusiasmo per il tour, che includerà grandi successi come “Dakota”, “Have A Nice Day” e “Maybe Tomorrow”, oltre ai brani del nuovo disco. Gli Stereophonics vantano un lungo percorso di successi, con otto album numero 1 e oltre 10 milioni di dischi venduti, oltre a 1,5 miliardi di streaming globali.

Il nuovo singolo "There’s Always Gonna Be Something" è stato lanciato il 30 gennaio 2025. La band, oltre ai concerti di Milano, si esibirà anche il 28 agosto 2025 a Romano D’Ezzellino (VI) per l’AMA Music Festival e il 29 agosto all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

La scaletta della serata prevede brani iconici e una selezione del nuovo album, con l’apertura affidata a Finn Forster. I fan possono attendere le seguenti canzoni: "Vegas Two Times", "Do Ya Feel My Love", "Mr. Writer", e in chiusura "Dakota".

Per ulteriori informazioni sui biglietti e aggiornamenti, è possibile visitare i loro canali ufficiali social e i portali di vendita.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it