Sappiamo tutti quello che J.K Rowling pensa delle donne trans e quanto le sue affermazioni abbiano ferito migliaia di persone. L’anno scorso la scrittrice in merito a questa polemica ha anche fatto una figuraccia con Stephen King, che prima ha elogiato e poi ha defollowato.

Adesso il maestro del brivido ci ha fatto sapere di essere stato bloccato dalla mamma di Harry Potter.

“Mi ha cancellato. In qualche modo mi ha bloccato. Ecco il punto: è la benvenuta per la sua opinione. È così che funziona il mondo. Se pensa che le donne trans siano pericolose, o che le donne trans in qualche modo non siano donne, o qualunque problema lei abbia con esso – l’idea che qualcuno ‘mascherato’ da donna stia per aggredire una ‘vera’ donna nel bagno – se crede a tutte queste cose, ha diritto alla sua opinione. Il fatto è che lei si è arrabbiata per la mia opinione. È come il vecchio detto: ‘Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò il tuo diritto di dirlo fino alla morte’. Abbiamo opinioni diverse, ma questa è la vita.

Qualcuno mi ha twittato: ‘Pensi che le donne trans siano donne?’ E io ho risposto: ‘Sì, lo credo’. Così lei mi ha bloccato. Detto questo non la detesto e non penso che la sua opinione faccia schifo o che sia da odiare. Semplicemente la mia opinione è che JK Rowling abbia torto sulle donne trans“.

Cara transfobica JK…



I tweet di Stephen King.

My opinion is that Jo Rowling is wrong about trans women. Leave shitty and hateful out of it, please. — Stephen King (@StephenKing) May 19, 2021

I never said they weren’t. In fact, I said they are. My point remains. https://t.co/MYq6vT3h3M — Stephen King (@StephenKing) May 19, 2021