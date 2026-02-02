Stephanie di Monaco scandalo video Ouragan

La principessa Stéphanie di Monaco ha decisamente fatto parlare di sé. Oggi nota per la sua riservatezza, in passato fu invece una vera ribelle.

Attualmente è probabilmente la principessa più discreta di Montecarlo, raramente presente a grandi eventi come il Ballo della Rosa e sobria nelle cerimonie ufficiali. Ma in gioventù era considerata la principessa ribelle. Diversamente dai colpi di testa della sorella Carolina e del fratello Alberto, lei scelse la carriera di cantante.

Raggiunse un grande successo con il brano “Ouragan”. Il singolo uscì quando lei aveva 21 anni ed era contenuto nell’album “Besoin”, che vendette milioni di copie. La lanciò nell’Olimpo della musica e tutti la volevano ospite in televisione. In seguito pubblicò un singolo per l’Unicef, duettò con Michael Jackson e pubblicò un secondo album, ma la sua carriera musicale entrò in declino.

Si concentrò allora su altri progetti, fondando un’associazione contro l’AIDS e diventando presidente del comitato del Festival internazionale del circo di Monte Carlo. A contribuire al successo di “Ouragan” fu anche un video molto seducente, girato a Mauritius. La clip mostrava Stéphanie tra i flutti con una camicia bianca annodata in vita che lasciava poco all’immaginazione e un costume inguinale nero. Con quel video sfidò apertamente suo padre, il principe Ranieri, ma alla fine la sua ribellione fu un trionfo popolare.