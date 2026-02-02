Stelle Italiane Nate a Febbraio

Febbraio è un mese ricco di compleanni per la musica italiana, un periodo che vede nascere molti dei suoi protagonisti più amati. Oltre a coincidere con il Festival di Sanremo, questo mese celebra artisti di generazioni e generi diversi.

Il primo febbraio nascono il cantautore Francesco Tricarico e Vasco Brondi. Seguono, il 2, Nina Zilli. Il 3 febbraio è la volta di Mariella Nava. Il 5 febbraio compiono gli anni il produttore Mauro Pagani, Simone Cristicchi e la rapper Baby K. Il 7 febbraio nasce Vasco Rossi. Il 10 febbraio è il compleanno di Piero Pelù.

Il 12 febbraio nascono Claudia Mori e Angelo Branduardi. Il 20 febbraio arrivano al mondo Johnny Dorelli e Riccardo Cocciante. Il 21 febbraio è la data di nascita di Tiziano Ferro. Il 24 febbraio nascono il percussionista Tullio De Piscopo e Gigi D’Alessio. Il 25 febbraio compiono gli anni il rapper Jake La Furia e Francesca Michielin. Il mese si chiude il 28 febbraio con il cantautore Dente.