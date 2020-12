UNA DELLE piante natalizie per eccellenza, la stella di Natale, e in più del cioccolato, al latte e fondente con nocciole Igp Piemonte, per sostenere l’Ail, Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Torna, fino a domani, il tradizionale appuntamento con le Stelle di Natale, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunto alla 32/a edizione. Quest’anno, a causa della pandemia, l’Ail non potrà garantire lo svolgimento della manifestazione secondo le consuete modalità in tutte le piazze d’Italia, ma non si ferma e raddoppia il suo impegno.

Coloro che vorranno aderire, oltre alla tradizionale pianta natalizia, in molte sezioni Ail e su amazon.it/sognidicioccolatoail, potranno ricevere anche una Stella di cioccolato finissimo denominata “Sogni di cioccolato”. Il contributo minimo associativo per ricevere la Stella di Natale è di 12 euro, il contributo minimo per ricevere i Sogni di cioccolato presso le sezioni Ail è di 12 euro, su Amazon di 15 euro. Fino al 15 dicembre sarà inoltre possibile donare da rete fissa e mobile al numero 45582 per sostenere le Cure domiciliari dell’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma e consentire ai pazienti ematologici di continuare a casa le cure iniziate in reparto.

“L’Ematologia italiana in questi mesi di pandemia Covid-19 – rileva Ail – attraverso i Centri di cura e anche grazie all’opera delle sezioni Ail e dei suoi volontari, è stata in grado di garantire la continuità assistenziale e terapeutica. È importante però mantenere tutto ciò e far sì che i pazienti possano proseguire nel modo più adeguato le cure.L’iniziativa Stelle di Natale ha permesso in tanti anni di raccogliere significativi fondi destinati al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e assistenza e ha contribuito a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue”. I fondi raccolti da Ail saranno impiegati tra le altre cose per potenziare il servizio di assistenza domiciliare, sostenere le Case alloggio, che accolgono i malati e i loro familiari costretti a spostarsi dal luogo di residenza per le cure, finanziare servizi Socio-Assistenziali, e sostenere progetti di ricerca scientifica.