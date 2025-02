Stelle Cadenti” e “Assalto alla Gabbia

Amadeus avrà nuovi impegni su Nove a partire da maggio, conducendo due format innovativi: “Starstruck” (“Colpito dalle stelle”) e “Raid the Cage”. Laura Carafoli, responsabile contenuti di Warner Bros. Discovery, ha annunciato i dettagli. “Starstruck” sarà trasmesso in prima serata e consiste in una gara canora riservata a talenti non professionisti, con sei squadre di tre concorrenti che si sfideranno in otto puntate. Ogni serata prevede sei sfide, e una giuria di personaggi famosi, due dei quali saranno cantanti, avrà il compito di scegliere il migliore. Alla fine di ogni puntata, solo un concorrente avrà accesso alla finale, con il vincitore che porterà a casa un premio di 50.000 euro.

Il format non ha limiti di età o sesso, permettendo a chiunque di partecipare, purché dotato di talento. Accanto a “Starstruck”, Amadeus presenterà anche “Raid the Cage” (“Saccheggia la gabbia”), un game show per coppie che andrà in onda dal lunedì al venerdì. In questo format, un partner risponde a quiz per accumulare tempo, mentre l’altro deve recuperare oggetti da una gabbia prima che si chiuda la porta. È un gioco divertente ma richiede strategia e non ingordigia.

Entrambi i show si inseriscono in un progetto più ampio per rafforzare la programmazione di Nove, cercando di attrarre un pubblico più vasto dopo il precedente insuccesso di “Chissà chi è”. Amadeus sembra pronto a rimettersi in gioco, portando la sua esperienza e carisma a questi nuovi format.