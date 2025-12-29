Stelle a Aspen Colorado

Alcune star uniche hanno deciso di trascorrere le vacanze ad Aspen, Colorado, una famosa destinazione sciistica. Mariah Carey ha portato un po’ di stile da cowgirl in questo luogo, indossando un cappello da cowboy grigio e un pesante cappotto bianco.

Ivanka Trump si è fatta notare con un cappotto rosso brillante mentre si trovava in cima alla montagna, arricciando la bocca e mandando un bacio alla telecamera. Anche altre celebrità come Kyle Richards, Brooks Nader, Robert F. Kennedy Jr., Diplo e Goldie Hawn si sono recate al Silver Queen per rilassarsi durante le vacanze.

Mentre alcune star hanno scelto di abbracciare il freddo, altre hanno preferito dirigersi verso un clima più caldo. Ad esempio, Isabel Goulart è stata vista in un minuscolo bikini bianco, mentre Heidi Klum ha lasciato il suo bikini in cima alla riva a St. Bart’s. Queste celebrità hanno quindi scelto di trascorrere le vacanze in modi diversi, sia nel freddo che nel caldo.