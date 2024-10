Stellantis, Tavares: rispettiamo le regole UE che ci sono state imposte, vogliamo rimanere in Italia

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha dichiarato in audizione alla Camera dei deputati che, invece di litigare sui regolamenti, è fondamentale lavorare per elettrificare il settore automobilistico. Tavares ha sottolineato l’importanza di avere stabilità nei regolamenti, poiché nel settore automotive i tempi di implementazione sono lunghi e bisogna pianificare attentamente. Ha notato un’atmosfera tesa durante l’audizione, associando la rabbia dei parlamentari a quella dei dipendenti Stellantis, a causa di un difficile contesto lavorativo.

Tavares ha esaminato le problematiche del settore, evidenziando che le regole attuali, imposte dall’Europa, non sono state create da Stellantis, ma sono frutto di una situazione difficile. Ha menzionato che i veicoli cinesi costano il 30% in meno, aumentando la pressione competitiva sull’industria automobilistica, che deve affrontare un aumento dei costi del 40% nella transizione verso l’elettrico. Per migliorare la situazione, ha proposto di stimolare la domanda dei consumatori attraverso incentivi e sussidi.

Rispondendo alla questione della produzione di un milione di veicoli in Italia, Tavares ha specificato che non si tratta di un obiettivo di produzione, ma di conquistare un milione di clienti, in modo che il sistema manifatturiero possa sostenere tale produzione. Ha voluto chiarire che Stellantis non richiede fondi per sé, ma sostiene l’idea di aiutare i cittadini con mezzi per rendere i veicoli più accessibili e per ridurre i costi delle auto elettriche.

Tavares ha ribadito l’impegno di Stellantis in Italia, affermando che l’azienda non ha intenzione di abbandonare il paese e che lotterà per mantenere la sua posizione. Ha anche parlato della gigafactory di Termoli, confermando che è nei piani dell’azienda e rappresenta un sito privilegiato. Secondo Tavares, l’Europa avrà bisogno di 3-4 gigafactory se diventerà un mercato completamente elettrico, ma tali investimenti saranno giustificati solo se esiste una domanda di mercato sufficiente.