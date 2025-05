Stellantis in rialzo dopo la nomina di Filosa: Trend e Mercati

Titoli di Stellaantis in crescita allo 0,4% all’apertura di Milano dopo la nomina di Antonio Filosa come Amministratore Delegato. Nonostante questo, il titolo ha registrato una performance negativa del 26% dall’inizio dell’anno. Le borse europee avviano la giornata in territorio positivo, con Milano a +0,4% e solo Madrid sotto la parità.

Le chiusure dei mercati asiatici sono state contrastate, mentre i rendimenti dei titoli di Stato giapponesi raggiungono livelli record, attirando investitori obbligazionari verso il mercato domestico.

In Italia, il settore bancario è sotto osservazione dopo le dichiarazioni di Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, che ha escluso interessi per Generali, suggerendo che l’offerta per Bpm potrebbe essere ritirata. Caltagirone, azionista di Generali, ha espresso critiche nei confronti dell’amministratore delegato Philippe Donnet, definendolo un “buon assicuratore”, ma privo di una visione strategica per l’espansione e le fusioni.

Oggi si attendono anche i risultati trimestrali di Nvidia, gigante nel settore dei chip, e i verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve, che saranno analizzati attentamente dai mercati.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it