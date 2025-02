Stellantis: Gennaio di Ribasso nei Mercati Cauti

Apertura contrastata oggi per le borse europee, dopo una chiusura debole il giorno precedente. Milano si mantiene poco sopra la parità, mentre Londra è stabile. Parigi e Francoforte registrano una diminuzione dello 0,1%. Gli investitori europei stanno analizzando i risultati delle recenti elezioni in Germania e le indicazioni future delle banche centrali, con particolare attenzione alla Banca Centrale Europea (BCE), che è attesa per il 6 marzo. Oggi è previsto un intervento di Isabel Schnabel, membro del consiglio direttivo della BCE, che ha recentemente suggerito di sospendere i tagli dei tassi d’interesse. In Italia, l’attenzione è rivolta a Saipem, che presenterà i conti finanziari dopo l’annuncio della fusione con la norvegese Subsea 7. Ieri, la reazione a Piazza Affari è stata tiepida, e oggi Saipem riporta una perdita dello 0,5%. Inoltre, Stellantis ha registrato un calo di oltre un punto percentuale, in seguito all’annuncio di una diminuzione del 16% delle vendite in Europa a gennaio. Sul fronte delle materie prime, il prezzo del petrolio europeo mostra una lieve risalita, attestandosi sui 75 dollari al barile.