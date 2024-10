Stellantis estende il piano di acquisto azioni per i dipendenti

Stellantis ha avviato la seconda fase del programma “Shares to Win” in 18 paesi, coinvolgendo quasi tutti i 230.000 dipendenti a livello globale. Dopo il successo della prima edizione, con una partecipazione del 22% dei dipendenti idonei e 4,4 milioni di azioni sottoscritte, il piano è stato lanciato alla fine del 2023 in Francia e Italia. Ora, dal 5 al 14 novembre 2024, quasi tutti i dipendenti idonei possono partecipare a questa iniziativa, con la possibilità di sottoscrivere fino a un totale di 14 milioni di azioni.

“Shares to Win” offre ai dipendenti l’opportunità di diventare azionisti di Stellantis a condizioni vantaggiose. Non è richiesto un importo minimo di sottoscrizione e, a seconda dei paesi, è possibile iniziare con una sola azione. I dipendenti beneficeranno di uno sconto del 20% sul prezzo di riferimento delle azioni, che si basa sulla media dei prezzi di chiusura delle azioni Stellantis alla Borsa di Milano, calcolata tra il 30 settembre e il 25 ottobre 2024. Inoltre, Stellantis offre un contributo paritario del 100% sull’importo investito dai dipendenti, fino a un massimo di 1.000 euro.

Xavier Chéreau, Chief HR & Transformation Officer di Stellantis, ha commentato: “Crediamo che quando i nostri colleghi – impegnati ogni giorno per rafforzare l’Azienda – diventano azionisti, sia i nostri dipendenti sia Stellantis prosperano”. Ha inoltre sottolineato come il programma di acquisto di azioni aiuti a costruire un forte senso di appartenenza e dimostri l’impegno dell’azienda a condividere i risultati con i dipendenti.

Il programma “Shares to Win” rappresenta dunque una significativa opportunità per i dipendenti di Stellantis, sia dal punto di vista finanziario che per la creazione di un legame più forte con l’azienda. Questa iniziativa mira non solo a incentivare la partecipazione dei dipendenti, ma anche a promuovere una cultura aziendale incentrata sulla condivisione e sul collaborative engagement, dove ciascun dipendente ha un ruolo attivo nel successo e nella crescita dell’organizzazione.