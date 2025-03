Stellantis, Elkann: ‘Il 2025 sarà una sfida ardua’

Il presidente di Stellantis, John Elkann, ha dichiarato che il 2025 sarà un anno difficile per l’azienda, ma ha anche espresso speranza per un miglioramento future. Questa prospettiva è legata alla commercializzazione della nuova Fiat 500 ibrida, la quale è prevista per l’anno prossimo. Elkann ha posto l’accento sull’importanza del settore elettrico e ha riconosciuto le capacità dei concorrenti cinesi, affermando che Stellantis ha molto da imparare da loro. La competizione nel mercato automobilistico sta diventando sempre più agguerrita, ed Elkann sottolinea la necessità di adattarsi e innovare per rimanere competitivi. Nonostante le sfide imminenti, la transizione verso veicoli ibridi ed elettrici rappresenta un passo fondamentale per il futuro dell’azienda. La capacità di affrontare le difficoltà e di apprendere dai rivali sarà cruciale per riuscire a prosperare in un ambiente in evoluzione, dove le esigenze dei consumatori e le normative ambientali stanno cambiando rapidamente. Elkann conclude quindi con un messaggio di realismo, ma anche di possibilità di crescita e miglioramento nei prossimi anni.