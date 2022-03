Stella Starlight è una delle tante donne di Alex Belli e proprio in questi ultimi mesi è più volte andata da Barbara d’Urso per parlare del suo rapporto alchemico-artistico con l’attore e la sua attuale compagna.

Ma se il triangolo Alex Belli – Stella Starlight – Delia Duran è rodato e funziona, la cosa non è successa con l’ex dell’attore, Mila Suarez. La modella marocchina, al contrario della pantera sud americana, non ha mai accettato altre donne nel suo letto.

“Non ho mai conosciuto Mila perché lei non voleva conoscermi” – ha confessato Stella Starlight a Barbara d’Urso – “Lei non ha mai voluto conoscermi perché c’è sempre stata di mezzo la gelosia. Io sono stata accettata da Delia Duran come amica di Alex, ma non da Mila. Le amicizie possono andare avanti, ma Delia mi ha accettata, Mila no”.