Stella, l’amica di Alex Belli e Delia Duran, ieri pomeriggio – dopo aver rilasciato una lunga intervista a Libero Quotidiano raccontando del suo amore libero per la coppia di sposini – è andata ospite a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso.

Anche in tv Stella ha ripetuto quanto dichiarato sul giornale: lei Alex e Delia si amano.

Al Grande Fratello Vip, Delia Duran – parlando con Sophie Codegoni – ha confessato di aver avuto un rapporto con Alex ed una ragazza il giorno del compleanno di lui. Interpellata in merito, Stella ha confermato di essere lei la protagonista. “La ragazza del compleanno? Sì, sono io questa terza persona. Diciamolo. Potrei essere io, sì“.

E ancora:

“L’amore può voler dire tantissime cose, è un amore individuale, non bisogna inscatolare. Siamo tutti consenzienti. Io amo Alex, Alex ama me. Amo Delia, Delia ama me. Lui non si presenta diversamente da quello che è, Delia in questi tre anni è stata complice e amante. Lei ha visto in Soleil questa stessa complicità che aveva con lei e si è infastidita. Io, Alex e Delia lavoriamo insieme e ci divertiamo insieme. Delia non è una vittima, non deve subire o accettare niente, è felice e consenziente. Alex è un uomo libero, perché non può amare due donne?”.