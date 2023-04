Stella de Il Cantante Mascherato: chi c’era sotto la maschera

La quarta edizione de Il Cantante Mascherato con la finale del 22 aprile si è ufficialmente conclusa. La maschera di Stella è stata “abitata” per tutte e sei le puntate da Simona Ventura.

Un nome che non ha stupito dato che gli indizi che riportavano alla Mona nazionale erano moltissimi. Fra allusioni al mondo del calcio e de L’Isola dei Famosi, questi sono stati gli indizi che hanno portato allo smascheramento, ripresi fedelmente da DavideMaggio.it.

Stella, tutti gli indizi

– In cucina ha preso tante decisioni, sia devastanti, sia giustissime.

– Ci mette tanto a carburare un addio o una rottura, ma quando lo fa non torna mai indietro.

– Ha scelto sempre la strada più difficile perché dà più soddisfazione.

– Ha sempre detto che non ci sono amori sbagliati, ma amori giusti nei momenti sbagliati.

– E’ stata una guida per tante persone, come la stella polare.

– E’ una stella ma non sarebbe così luminosa se non ce ne fossero altre sei nella sua vita.

– Nella vita non ha mai avuto paura, ma ci sono stati dei momenti in cui avrebbe preso a calci tutto il mondo.

– Nella sua carriera ha avuto momenti belli o brutti; ma uno dei migliori è stato quando ha scritto il suo primo libro.

– E’ un fiore di maggio.

– Ha provato l’emozione di stare sul palco di Sanremo e ha provato una grande emozione. Al suo fianco aveva un’artista col nome americano.

– Ha sempre amato la danza classica, che ha praticato per diversi anni.

Prima della puntata finale, lo Scoiattolo Nero è stata la sesta maschera eliminata da Il Cantante Mascherato dopo il Cigno (al cui interno c’erano Sandra Milo e l’imitatore Antonio Mezzancella); la Rosa (Valeria Fabrizi); i Colombi (Ricky Tognazzi con Simona Izzo), l’Ippopotamo (Mal) e il Porellino (Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli).