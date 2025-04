Stella Boggio e l’Omicidio di Bovisio Masciago: Le Accuse di Legittima Difesa

Cambia l’accusa per Stella Boggio, la 33enne accusata di aver ucciso il compagno Marco Magagna con una coltellata il 6 gennaio a Bovisio Masciago, in provincia di Monza. Il Tribunale del Riesame di Milano ha deciso di indagarla non per eccesso colposo di legittima difesa, ma per omicidio volontario aggravato. Nonostante il cambio di accusa, Boggio rimane agli arresti domiciliari, ritenuta dai giudici una persona “pericolosa e capace di reazioni eccessive”.

Inizialmente, il giudice Marco Formentin aveva convalidato l’arresto, riconoscendo come misura cautelare adeguata i domiciliari presso i genitori della donna a Limbiate, accogliendo la richiesta dell’avvocato Manuel Messina. Tuttavia, il pubblico ministero Alessio Rinaldi e il procuratore Claudio Gittardi hanno sollevato preoccupazioni sul “dolo eventuale”, evidenziando un grande divario tra il pericolo durante il presunto litigio e l’accoltellamento inferto da Boggio.

Il Tribunale ha confermato l’aggressività della donna e ha sottolineato l’esistenza di alternative all’azione violenta. Tuttavia, i giudici hanno sostenuto che la “pericolosità” di Boggio fosse circoscritta al contesto del suo rapporto con Magagna, stabilendo che non vi fosse necessità di detenzione in carcere.

Stella Boggio ha dichiarato di aver temuto per la propria vita durante una lite, in cui Marco La stava colpendo e avvicinandosi a lei. Ha affermato di non aver mai inteso ucciderlo, ma di aver agito per legittima difesa.