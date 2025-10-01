Stefano Sollima e il Mostro di Firenze: un thriller avvincente

Stefano Sollima porta sul grande schermo “Il Mostro”, basato sulla storia del Mostro di Firenze, disponibile dal 22 ottobre. Il giorno successivo, gli appassionati di storie d’amore potranno seguire la seconda stagione di “Nobody Wants This”, con Kristen Bell e Adam Brody. Il 24 ottobre, alta tensione con “A House of Dynamite”, il nuovo film di Kathryn Bigelow, che si concentra sulla ricerca dei colpevoli del lancio di un missile contro gli Stati Uniti.
Il 29 ottobre sarà la volta di Colin Farrell, recentemente applauditissimo allo Zurich Film Festival, in “La ballata di un piccolo giocatore”. Infine, il 30 ottobre, debutterà sulla piattaforma la quarta stagione di “The Witcher”.