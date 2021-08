Temptation Island è finito ma i protagonisti dell’ultima edizione continuano a regalaci del sano trash. Manuela Carriero ha lasciato Stefano Sirena e si è messa con il tentatore Luciano Punzo. Nonostante tutto ieri ha pubblicato una storia con un messaggio privato in cui una sua follower ha duramente attaccato Stefano.

La reazione di Stefano Sirena non è tardata ad arrivare. Il ragazzo ha rivelato che Manuele avrebbe bloccato lui e la sua nuova compagna, la tentatrice Federica Cleo. Il protagonista di Temptation ha anche risposto a chi lo accusa di aver fatto violenza psicologia alla sua ex.

“Non volevo scrivere più nulla perché non mi piace dare importanza. Chi mi conosce sa, ma si sta esagerando un po’ con il vittimismo e vorrei precisare due cose. La prima è che non vedo assolutamente nulla di ciò che dice o fa perché in primis non mi interessa e poi perché mi ha bloccato. Ha bloccato anche Federica e qualche mio amico. La seconda è che sento e leggo di violenza psicologica, ma una persona con carattere, personalità e che non dipende totalmente da qualcuno, anziché fare la vittima, mi allontanava”.