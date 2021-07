Stefano Sirena in queste ore si è scagliato contro la sua ex fidanzata Manuela Carriero che a Temptation Island lo ha lasciato per il tentatore Luciano Punzo. L’uomo, dopo averla attaccata, ha messo in discussione anche questa nuova relazione parlando di “favola” e di “finzione” e svelando che lei scrive tutt’ora alle sue ex fidanzate.

“Ci sono persone che vanno avanti, e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato. Battute pessime, scrivi ancora oggi alle mie ex, insulti di ogni genere, cerchi approvazione nei modi più disperati.. Sii matura, goditi la tua felicità”.

L’allusione alle “persone che vanno avanti” è ovviamente a se stesso dato che anche Stefano Sirena a Temptation Island ha ritrovato l’amore fra le braccia della tentatrice Federica Cleo, come sbandierato sui social con tanto di selfie appena svegli.

Il post di Stefano Sirena ha ovviamente scatenato i commenti. “Se la sta godendo eccome tranquillo“; “Anche tu con qst che hai scritto stai facendo la stessa cosa 😂“; “Non credo che ti pensi! Perché dovrebbe pensarti? Ha un amore bellissimo..è finalmente serena..ed è innamorata! Rilassati Ste ‘e vatt a fa na doccia 😂🤣😂🤣😂🤣“; ed ancora: “Diciamo che ti brucia perché ti hanno rubato la ragazza, con una persona che forse è migliore di te 😉😘“.



Nel dubbio proprio oggi Luciano Punzo ha smentito di stare con Manuela Carriero per soldi.